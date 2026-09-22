Стала известна программа Зеленского в Нью-Йорке

Стали известны подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк, где состоится 81-я Генеральная Ассамблея ООН, а также его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что утром украинский президент почтит память жертв теракта 11 сентября, а после этого у него запланирована встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Затем он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а далее встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Далее у украинского президента запланирована встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

После этого Зеленский встретится со своим американским визави Дональдом Трампом. Вслед за встречей с Трампом состоятся встречи с премьер-министрами Японии и Великобритании.

Как сообщалось, Зеленский прибыл с первой леди и украинской дипломатической делегацией в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генассамблеи ООН.

Стоит отметить, что буквально накануне Трамп констатировал, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал Москву прекратить свою "бесконечную войну" с Украиной.

А Зеленский заявил, что Украина готова работать над деэскалацией войны и обсудит с партнерами дипломатические предложения по этому поводу.