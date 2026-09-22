Белый дом запустил Trump TV на фоне конфликта между президентом и СМИ

В понедельник Белый дом запустил проект Trump TV – круглосуточную трансляцию архивных материалов об администрации президента Дональда Трампа на фоне решения лишить аккредитации журналистов CNN, MS NOW и Politico.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О подготовке трансляции стало известно из анонса на официальном YouTube-канале Белого дома.

Трансляция под названием Trump TV: The Essentials Station началась в понедельник в 19:00. Trump TV начал свою деятельность с трансляции выступления Трампа 3 июля на горе Рашмор.

"Посмотрите самые важные моменты деятельности администрации Трампа в одном месте. Самые популярные видео, ключевые выступления и самые интересные моменты, которые нельзя пропустить, транслируются круглосуточно и обновляются в режиме реального времени", – говорится в описании к трансляции.

О запуске трансляции стало известно вскоре после того, как Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MSNBC и издания Politico посещать Белый дом.

Профессиональные объединения репортеров и крупные медиахолдинги расценили этот шаг как нарушение права на свободу слова.

Телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

21 сентября американские СМИ транслировали выступление Трампа на открытии вертолётной площадки возле Белого дома без звука.

CNN, Politico и MS NOW подали иски с целью восстановления доступа в Белый дом.