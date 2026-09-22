Зеленський повідомив, про що говорив з Макроном у Нью-Йорку

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Емманюелем Макроном у Нью-Йорку йшлося, зокрема, про безпеку та зимовий пакет підтримки.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Обидва лідери наразі перебувають у Нью-Йорку, де відбувається сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Як зазначив Зеленський за підсумками зустрічі з Макроном, Україна готова забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС.

"Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою Freyja. Розраховуємо на перші результати вже цього року. Максимально працюємо, щоб посилити захист наших людей", – підкреслив він.

Тим часом Макрон обговорив з президентом США Дональдом Трампом ініціативи, спрямовані на забезпечення мораторію між Україною та Росією щодо атак, пов’язаних з енергетичним сектором.

Перед тим ЗМІ писали, що Макрон на зустрічі з Трампом прагнув схилити його до "правильних рішень" у контексті російсько-української війни.