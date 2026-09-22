СМИ: Зеленский встретился с главой ЦРУ в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Ретклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии.

Об этом агентству Reuters стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

Один из собеседников отметил, что встреча Зеленского с Ретклиффом состоялась 21 сентября.

Другой источник, не указав при этом конкретной даты, сообщил, что между ними состоялся неофициальный разговор во время дозаправки их самолетов.

Оба источника, пожелавшие остаться анонимными, отказались раскрывать подробности их разговора.

Встреча состоялась во время поездки Зеленского в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН. В свою очередь Ретклифф возвращался со встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Эль-Сиси.

Встреча Ретклиффа с Зеленским состоялась менее чем через месяц после того, как глава ЦРУ посетил Москву для встречи с руководством российских спецслужб.