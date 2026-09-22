У Литві назвали "поганою ідеєю" вилучення з санкційних списків проти РФ: "ми проти цього"

Литва виступає проти вилучень деяких осіб з санкційних списків, запроваджених проти Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив заступник міністра закордонних справ Литви Сігітас Міткус на полях Ради ЄС з загальних питань в Брюсселі 22 вересня.

Литва вважає, що не варто вилучати людей з санкційних списків проти РФ.

"Звісно, це погана ідея – вилучати деяких людей зі списків, і ми проти цього", – заявив Міткус, відповідаючи на питання журналістів щодо проблем з продовженням санкційного пакета ЄС за порушення територіальної цілісності України.

Міністр підкреслив, що у Литві "завжди виступали за ухвалення цього пакета якнайшвидше".

Варто зауважити, що наразі персональні санкції проти біля 3000 інших фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України, діють до опівночі 22 вересня.

Нагадаємо, головуюча у ЄС Ірландія 21 вересня запропонувала компроміс: продовжити санкційний режим відразу на тридцять шість місяців (а не шість, як зазвичай) в обмін на вилучення зі списків двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана – на вимогу Словаччини і Франції. Варто зауважити, Париж наполягає на вилученні лише кандидатури Усманова.

Голосування не було завершене 21 вересня через позицію Латвії, яка публічно виступила проти вилучення російських олігархів із санкційних списків.

Як повідомляла "Європейська правда", зранку 22 вересня посли ЄС у Брюсселі знову не змогли прийняти рішення щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України (т.зв. "санкцій проти Путіна").

Спроба затвердити письмовим голосуванням компромісний варіант триватиме до обіду 22 вересня.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.