СМИ: в США сообщили, когда будет подписано соглашение по Гренландии

Соединённые Штаты, Дания и Гренландия во вторник, 22 сентября, намерены подписать соглашение об урегулировании спора вокруг этого стратегически важного арктического острова.

Об этом сообщили агентству dpa американские официальные лица, передает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп должен встретиться с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главой правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном для официального оформления нового соглашения, рассказал представитель Белого дома.

По словам чиновника, это соглашение призвано гарантировать и защищать безопасность как Гренландии, так и США.

Представитель США не уточнил время или конкретное место подписания. Однако ожидается, что оно состоится в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где во вторник Трамп должен выступить с речью.

Несколько дней назад США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в споре вокруг острова. Что именно было согласовано, поначалу оставалось неясным.

По словам Трампа, соглашение предоставляет США широкие полномочия и контроль над Гренландией, которая, хотя и обладает значительной автономией, является частью датской территории.

Ни датская, ни гренландская сторона пока не подтвердили версию Трампа в таких формулировках.

На этом фоне СМИ сообщили, что США планируют восстановить бывшую военную базу Нарсарсуак на юге Гренландии и создать новый военный объект на восточном побережье острова.

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