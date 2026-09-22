Премьер Британии сейчас сфокусирован на сближении с ЕС, а не возвращении в него

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что возвращение в Европейский Союз – это вопрос "на другой раз".

Об этом он сказал во вторник, 22 сентября, во время общения с журналистами на борту самолета по пути в Нью-Йорк, цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Бернем отклонил вопрос о том, может ли Лейбористская партия включить возвращение в ЕС в будущую предвыборную программу, отметив, что это вопрос "на другой раз".

Впрочем, он подчеркнул, что сосредоточен на отложенном саммите между Великобританией и ЕС, который, как он выразил надежду, "состоится позже в этом году".

Это ключевое событие должно было состояться в июле, но было отложено после того, как Кир Стармер ушел в отставку с поста премьер-министра.

"Моим ближайшим приоритетом является продолжение той хорошей работы, которую Кир проделал по восстановлению отношений, ведь эти отношения были нарушены в начале этого десятилетия. И Кир хорошо поработал над восстановлением этих отношений. А теперь нам нужно перейти на следующий уровень – достичь практического соглашения, которое ещё больше будет стимулировать британскую экономику. И именно эти вопросы станут основной темой саммита, наряду с требованиями ЕС относительно мобильности молодежи", – подчеркнул он.

В конце августа Бернем заявил, что Великобритания должна быть смелее в процессе сближения с Европейским Союзом, особенно в вопросах обороны и безопасности.

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