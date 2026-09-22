У Польщі затримали молодого чоловіка, який міг планувати терористичний акт

У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало юнака, якого підозрюють у підготовці терористичного акту.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Йдеться про 17-річного поляка Павла Г., якому висунули звинувачення у скоєнні трьох злочинів.

Серед них: участь в організованому злочинному угрупованні, цілі якого, зокрема, включали терористичну діяльність та пропаганду фашизму й нацизму; публічне розпалювання ненависті на ґрунті національної, етнічної, расової та релігійної приналежності; а також підготовка до вбивства кількох осіб (включно з планами придбання зброї та військового спорядження).

Молодик не визнав свою провину та відмовився давати показання, його взяли під варту на три місяці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначається, що під час обшуку помешкання правоохоронці виявили, серед іншого, ножі, багнет до гвинтівки, а також книги, нашивки та інші матеріали з фашистською та нацистською символікою.

На його електронних пристроях, як повідомили правоохоронці, було виявлено листування щодо планів нападу на школу та мечеть, а також придбання зброї, боєприпасів та військового спорядження.

Нещодавно у Британії звинуватили 14-річного хлопця у терористичному злочині, який пов’язаний із ймовірним планом нападу на дві мечеті на півдні Лондона.

А в Північній Ірландії в містечку поблизу Белфаста спалили макет мечеті, який розмістили на традиційному святковому багатті.

Також писали, що громадянин Литви визнав себе винним в участі у терористичній змові з метою нападу на мечеть у Голвеї в Ірландії.