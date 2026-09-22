Мадьяр и Орбан вступили в публичную перепалку с Сибигой из-за "Карпатской восьмерки"

Премьер-министр Венгрии и министр иностранных дел страны – Петер Мадьяр и Анита Орбан – раскритиковали главу МИД Украины Андрея Сибигу за его реакцию на комментарий Мадьяра о том, что Венгрия отказалась присоединиться к формату "Карпатской восьмерки", инициированному Украиной.

Об этом они написали в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как сообщалось, Сибига заявил, что его удивили последние "безосновательно конфронтационные" заявления премьер-министра Венгрии в отношении Украины, которые касались, в частности, того, что Венгрия не является членом формата "Карпатской восьмерки", а также того, что правительство Мадяра не допустит строительства на территории Венгрии нефтехранилищ для нужд Украины.

В частности, украинский министр отметил, что экс-премьер Виктор Орбан "ушел, а его политика процветает".

После этого Мадьяр и Анита Орбан ответили на пост Сибиги в соцсетях.

"Я вам помогаю. Утверждать, что суверенное государство является участником международной инициативы ("Карпатской инициативы") без предварительных консультаций или согласия самого этого государства – это абсолютно неприемлемо", – заявил венгерский премьер.

А Орбан заявила, что с момента прихода к власти новое венгерское правительство "сделало немало жестов доброй воли в адрес Украины".

"Поэтому здесь нет никакой аналогии с обструкционистской политикой, которую проводил Виктор Орбан", – сказала глава МИД Венгрии.

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