У Латвії затримали підозрюваних у підпалі оборонного підприємства в Естонії

У Латвії за підозрою у підпалі будівлі оборонно-промислового підприємства Milrem Robotics, розташованого в Таллінні, було затримано трьох осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За наявними на даний момент даними, йдеться про спланований підпал.

За словами державного прокурора Гарді Андерсон, у підпалі брали участь троє підозрюваних, і суд задовольнив клопотання про взяття під варту двох із них.

Підозрюваних доставлять до Естонії. Рішення про взяття під варту третього підозрюваного буде ухвалено найближчим часом.

"Ми перевіряємо всі версії, зокрема й те, чи йдеться про саботаж", – додала Андерсон.

Раніше, 15 серпня, місцевий мешканець повідомив до Центру тривоги про підозрілу діяльність поблизу будівлі Milrem Robotics, яка загорілася.

Як повідомлялося, в Естонії розслідують можливу причетність РФ до підпалу будівлі компанії Milrem Robotics – виробника бойових машин, що має тісні зв'язки з Україною та контролюється інвестором з ОАЕ.

Нещодавно у Німеччині засудили до тюремного ув’язнення молодого українця, який нібито планував підпали на користь Росії.

У червні суд в Британії засудив до семи років ув’язнення громадянина України Романа Лавриновича за підпали автомобіля та будинків, пов’язаних з тодішнім британським прем’єром Кіром Стармером у травні минулого року.