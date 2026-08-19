Естонія вивчає причетність РФ до підпалу оборонного підприємства

В Естонії розслідують можливу причетність РФ до підпалу будівлі компанії Milrem Robotics – виробника бойових машин, що має тісні зв'язки з Україною та контролюється інвестором з ОАЕ.

Про це у своєму Facebook написав прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє "Європейська правда".

Міхал поінформував, що інцидент стався у ніч на суботу, 15 серпня, в найбільшому за чисельністю населення районі Таллінна Ласнамяє.

"Було підпалено будівлю, яку використовувала компанія Milrem Robotics. На щастя, ніхто не постраждав. Підозрюваних у підпалі встановлено, і прокуратура клопоче про їхній арешт", – зазначив він.

Очільник естонського уряду висловив подяку місцевому мешканцю, який помітив підозрілі дії, а також рятувальникам і слідчим органам за оперативну та професійну реакцію.

"Тепер у ході розслідування необхідно з’ясувати, чому було скоєно цей злочин. Перевіряється версія про те, що могло йтися про саботаж і що за підпалом стоїть Росія. Держава серйозно ставиться до цієї можливості й діє відповідно. Якщо метою цього діяння було залякати Естонію, посіяти розбрат між нашими людьми або змусити нас відмовитися від підтримки України, то це не вдасться", – підкреслив він.

Міхал додав, що Естонія не дозволить собі погрожувати та впливати на себе.

"Ми відстоюємо свої рішення та продовжуємо підтримувати Україну", – резюмував він.

Нещодавно у Німеччині засудили до тюремного ув’язнення молодого українця, який нібито планував підпали на користь Росії.

У червні суд в Британії засудив до семи років ув’язнення громадянина України Романа Лавриновича за підпали автомобіля та будинків, пов’язаних з тодішнім британським прем’єром Кіром Стармером у травні минулого року.

У Литві вирішили передати до суду справи п'яти осіб, двоє з яких – українці, яких звинувачують у спробі теракту на замовлення російської розвідки.