У Молдові проведуть реформу держсектора заради економії коштів на зимові компенсації

Уряд Молдови планує оптимізувати державний сектор і об'єднати частину підпорядкованих міністерствам установ, щоб скоротити витрати та вивільнити кошти на компенсації за опалення взимку.

Про це 22 вересня заявив прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За його словами, під реформу підпадають близько 160 установ, де загалом працюють близько 52 тисячі людей.

Тофан доручив кожному міністерству визначити можливості для економії та подати конкретні пропозиції щодо оптимізації й об'єднання установ.

Водночас, за його словами, скорочувати штат безпосередньо в міністерствах немає можливості, оскільки вони вже недоукомплектовані.

Основні скорочення та об'єднання стосуватимуться підпорядкованих міністерствам агентств. Очікується, що їхній штат скоротять на 10–30%, а невеликі структури об'єднають, щоб усунути дублювання адміністративних посад.

Раніше Тофан повідомив, що влада планує виплачувати компенсації більшій кількості домогосподарств, оскільки цієї зими тарифи будуть вищими, ніж попередньої.

Тим часом 22 вересня уряд схвалив рішення про введення в країні з 26 вересня надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах.

Рішення має затвердити парламент, який збереться на екстрене засідання.