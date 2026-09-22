NYT: в Германии ультраправых хотят лишить доступа к секретным военным планам

Немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем готовится ограничить доступ членам ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") к секретным военным планам.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, речь идет о 1000-страничном плане действий, в котором немецкие военные изложили, как следует реагировать на очередное нападение России в Восточной Европе.

Среди немногих государственных чиновников, которым разрешен доступ к этому засекреченному документу, неофициально известному как Oplan, – высшие руководители 16 федеральных земель Германии.

Теперь, после победы "АдГ" в небольшой восточной земле Саксония-Анхальт, федеральное правительство размышляет, как не допустить ознакомления с планом ультраправой промосковской партии.

По словам трёх высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом обсуждений, военное руководство опасается, что если "АдГ" получит доступ к плану, документ может попасть в Россию.

"Было бы абсолютно недемократично и невозможно оправдать перед избирателями сокрытие разведывательной информации от партии на основании необоснованных и недоказанных обвинений", – сказал представитель "АдГ" Йорк Германн.

Немецкие чиновники заявляют, что принять меры необходимо из-за симпатий партии "АдГ" к России.

Обеспокоенность на федеральном уровне приобрела новую остроту, когда в начале этого месяца на выборах в земле Саксония-Анхальт "АдГ" набрала 44 процента голосов, что позволило ей начать переговоры с конкурентами о формировании правительства в этой земле.

Поскольку многие представители "АдГ", в частности некоторые из её ведущих деятелей в Саксонии-Анхальт, поддерживают тесные связи с Москвой, немецкие лидеры считают почти наверняка, что партия будет передавать Кремлю разведданные о российских угрозах и войне в Украине.

Перед выборами министр обороны Германии Борис Писториус заявил газете Bild, что не будет делиться военной разведывательной информацией с правительством "АдГ".

"Их симпатию к Путину невозможно не заметить", – сказал Писториус.

Напряженность между Москвой и Берлином растет по мере того, как война затягивается, а Германия продолжает поддерживать Украину как в военном, так и в дипломатическом плане. Немецкие лидеры публично обвинили Россию в кибератаках, диверсионных кампаниях и недавней попытке взорвать грузовые самолеты в аэропорту Лейпцига.

Пятеро официальных лиц сообщили, что главные военные союзники Германии, в частности Польша и некоторые скандинавские страны, выразили немецким правительственным чиновникам обеспокоенность по поводу дальнейшего обмена с Германией информацией, связанной с Россией, если правительство земли под руководством "АдГ" может передать её Москве.

Эти лица отметили, что Германия заверила своих союзников: она готовит меры, чтобы лишить представителей Саксонии-Анхальт доступа к определенной конфиденциальной разведывательной информации в случае, если "АдГ" придет там к власти.

Источники не уточнили, какую именно информацию они больше не будут передавать этой земле в случае прихода к власти "АдГ", но добавили, что заверения с немецкой стороны были достаточно убедительными.

При этом федеральное правительство не планирует вводить полный запрет на обмен разведданными с Саксонией-Анхальт, что могло бы ограничить способность правительства земли предотвращать террористические атаки или другие катастрофы.

Вместо этого планируется лишить землю доступа к определенным видам разведывательных данных, таким как информация, касающаяся ультраправых группировок или России – либо конкретно для Саксонии-Анхальт, либо, в целях соблюдения конституции Германии, для всех земель.

Также рассматривается возможность ограничения доступа "АдГ" к данным о них самих.

"АдГ" занимает первое место на выборах в Мекленбурге-Передней Померании с результатом более 38%.

До этого "АдГ" одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

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