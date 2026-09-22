Зеленский поблагодарил Латвию, заблокировавшую исключение Усманова и Фридмана из списка санкций

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Латвию за то, что страна не поддержала решение ЕС о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины из-за инициативы об исключении из списка олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

В посте Зеленский выразил благодарность латвийскому президенту Эдгарсу Ринкевичсу, премьеру Андрису Кулбергсу и другим партнерам из ЕС за то, что они "не ослабляют правовой фронт в борьбе против агрессивной войны против Украины".

"Поскольку Россия активизирует убийства мирных жителей – за ночь и в течение дня произошло ещё больше атак с использованием дронов и баллистических ракет – давление на Москву необходимо усилить. В частности, против тех, кто способствует войне Путина. Против тех, кто извлекает выгоду из агрессии. У каждого преступления против мирных украинцев есть имя. И пока продолжается эта война, эти имена должны оставаться в санкционных списках", – подчеркнул он.

Как указал украинский президент, вместо исключения определенных лиц из санкционных списков необходимо своевременно и безоговорочно продлить индивидуальные санкции, "пока Москва не начнет серьезных мирных переговоров и не предпримет конкретных шагов для прекращения войны против Украины".

"Это кратчайший путь к миру, к которому мы все стремимся. Каждая украинская семья рассчитывает на единство и солидарность ЕС", – резюмировал он.

Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины сроком на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

Сейчас в ЕС пытаются достичь компромисса в вопросе продления санкций.

Компромиссное предложение предусматривает, что санкционный режим будет продлен сразу на 36 месяцев (3 года). Но из санкционных списков будут исключены российские олигархи Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Однако, как уже известно, против указанного компромисса публично выступила Латвия – а утверждение любого решения требует единогласной поддержки.