Мелоні заявила, що має намір залишатися на посаді до кінця терміну повноважень

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила в середу, що має намір залишатися на посаді до кінця каденції, спростувавши припущення ЗМІ про те, що вона може ініціювати дострокові вибори до закінчення терміну повноважень восени наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Мелоні, уряд якої цього місяця став найдовготривалішим у Італії з часів Другої світової війни, очолює консервативну коаліцію, до складу якої входять її партія "Брати Італії", "Ліга" та "Вперед, Італіє".

"Я хотіла б залишитися на посаді до кінця каденції парламенту. Я пишаюся стабільністю цього уряду", – сказала Мелоні на пресконференції після засідання уряду.

Стрімке зростання підтримки "Національного майбутнього" – нового ультраправого руху на чолі з колишнім генералом Роберто Ванначчі – підірвало підтримку табору Мелоні та посилило спекуляції щодо того, що вона може спробувати домогтися проведення дострокових виборів, аби уникнути подальшої втрати позицій.

"Ми маємо намір продовжувати керувати, доки я маю цю сильну й міцну більшість", – заявила вона, виступаючи разом із віцепрем’єр-міністрами Маттео Сальвіні та Антоніо Таяні, лідерами відповідно "Ліги" та "Вперед, Італіє".

Однак останніми місяцями шлях коаліції часто був далеко не гладким, що свідчить про те, що Мелоні, можливо, втрачає свій колись міцний контроль над альянсом у міру наближення виборів.

У липні нижня палата несподівано відхилила урядову поправку, пов’язану з виборчою реформою, яку рішуче підтримувала Мелоні, після того як деякі члени правлячої коаліції перейшли на бік опозиції.

Напередодні Сенат Італії підтримав суперечливу реформу виборчого законодавства на тлі запеклої критики з боку опозиції, оскільки суперники звинуватили Мелоні у зміні правил з метою підвищення своїх шансів на переобрання наступного року.

Як повідомлялося, Джорджа Мелоні заявила, що не готова поступитися підтримкою України, якщо ціною цього буде підтримка її політсили тою чи іншою партією перед виборами.