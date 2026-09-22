В Швеции расследуют возможные фальсификации на парламентских выборах

Национальный оперативный отдел (NOA) Полицейского управления Швеции начал расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах в городе Бурленге, связанных с кандидатом от Левой партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Расследование касается 600 голосов, благодаря которым член Левой партии Мохамед Абдукардир Али из Бурленге был избран в Риксдаг.

Согласно заявлению полиции, некоторые лица раздавали заранее отмеченные бюллетени на парламентских выборах в пользу кандидата от "Левых".

"Квалификация преступления – неправомерное вмешательство в процесс голосования", – заявил прокурор Оскар Эдвардссон.

Если расследование докажет наличие фальсификаций, Шведская комиссия по пересмотру результатов выборов может принять решение о повторном голосовании или пересчете голосов в регионе Даларна, где избираются 11 членов парламента.

Это потенциально может изменить распределение мест в шведском парламенте, где по итогам выборов незначительное большинство получила коалиция левоцентристских партий во главе с лидером социал-демократов Магдаленой Андерссон.

По результатам выборов 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

Лидеру шведских социал-демократов Магдалене Андерссон было предложено возглавить переговоры о формировании нового правительства.

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