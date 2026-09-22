Литва закажет британские пушечные системы для защиты кораблей от дронов

Литва приобретет у британской оборонной компании MSI-Defence Systems Ltd 30-мм пушечные системы Sea Hawk DS30M на сумму 5,8 млн евро для защиты своих военных кораблей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на Минобороны страны.

По данным ведомства, британские системы будут предназначены для защиты кораблей Военно-морских сил Литвы от воздушных угроз, в частности беспилотников.

Система Sea Hawk DS30M использует технологию Airburst и программируемые боеприпасы, которые предоставляют дополнительные возможности для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, их стаями и другими угрозами с воздуха.

Сотрудничество с британской компанией также будет охватывать научные исследования и экспериментальные разработки в сферах систем электромагнитной борьбы и наблюдения, а также интеграцию пушек.

"Это соглашение касается не только вооружения, но и внедрения современных технологий в Литве. (...) Все это укрепляет оборонный потенциал Литвы и оборонную промышленность страны", – отметил министр обороны Робертас Каунас.

Системы предназначены для выполнения задач в мирное время и для усиления боевых возможностей. Пушки предоставляют дополнительные возможности реагировать на различные потенциальные угрозы, в частности на скоростные прибрежные катера, лодки с взрывчаткой и террористические нападения.

Сообщалось, что Литва планирует существенно усилить физическую защиту новой электрической подстанции "Гизай", которую построят на границе с Калининградской областью РФ.

Стоит отметить, что премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что его страна разработала планы эвакуации на случай угроз со стороны России, но добавил, что они "не сдадутся", если на них нападут.