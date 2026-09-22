На американской авиабазе в Германии разбился самолет, вероятно, F-16

На военной базе ВВС США Шпангдалем, расположенной в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, разбился самолет; известно об одном раненом в результате авиакатастрофы.

Об этом сообщает tagesschau, передает "Европейская правда".

Авиакатастрофа военного самолета произошла во вторник днем на авиабазе Шпангдалем.

Вблизи авиабазы продолжается масштабная операция с участием пожарных и полиции.

Как сообщается, авария могла произойти на взлетно-посадочной полосе или вблизи нее. В результате инцидента один человек получил ранения.

Жители соседнего населенного пункта Бинсфельд сообщили СМИ, что видели большой столб дыма. Вероятное место аварии расположено непосредственно на продолжении взлетно-посадочной полосы.

По данным телеканала SWR, во второй половине дня с авиабазы взлетели два самолета. Один из них, как сообщается, потерпел крушение. Пилот, судя по всему, успел катапультироваться.

Официальных сообщений по поводу аварии пока не поступало.

На американской авиабазе Шпангдалем дислоцируются истребители F-16. Кроме того, уже несколько месяцев там взлетают и приземляются многочисленные американские транспортные самолеты.

24 августа вблизи венгерского города Сольнок потерпел крушение истребитель Gripen Вооруженных сил Венгрии, пилоту удалось катапультироваться.

17 августа учебный самолёт Cirrus SR-20 Воздушно-космических сил Франции потерпел крушение в Салон-де-Прованс (французский департамент Буш-дю-Рон) во время учебного полёта.