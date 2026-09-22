В Албании отстранили от должности главу разведки за разглашение секретных данных

Во вторник Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK) объявила о домашнем аресте главы Государственной разведывательной службы Албании (SHISH) Влоры Хюсени, которую отстранили от служебных обязанностей.

Об этом сообщает Balkan Insight, передает "Европейская правда".

Хюсени подозревают в разглашении секретной информации в рамках более широкого расследования коррупции в Национальном агентстве информационного общества (AKSHI), которое управляет цифровыми государственными услугами и IT-инфраструктурой Албании.

Премьер-министр Эди Рама, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что уже уволил Хюсени и после консультации с президентом назначит нового руководителя разведывательного агентства.

Сама Хюсени, по данным албанских СМИ, находится за пределами страны – на конференции по безопасности в Азербайджане, в которой принимают участие 82 главы разведывательных служб со всего мира.

Благодаря усилиям антикоррупционных органов многие государственные чиновники и бизнесмены Албании были арестованы или находятся под следствием за злоупотребление государственными средствами в Национальном агентстве информационного общества.

Сообщалось, что в феврале премьер-министр Албании Эди Рама уволил свою заместительницу Белинду Баллуку, которой предъявлены обвинения в манипулировании государственными тендерами.

Увольнение произошло через три месяца после того, как Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) предъявила чиновнице обвинение во вмешательстве в государственные тендеры по нескольким проектам строительства дорог. Баллука отрицает обвинения.

Борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления Албании в Европейский Союз.