ЕС может продлить санкции до 2029 года без Усманова и Фридмана, состоится голосование

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) во вторник, 22 сентября, достиг предварительного согласия о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (т. н. "санкций против Путина") на 36 месяцев с исключением из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили два европейских дипломата на условиях анонимности.

Дипломаты в Брюсселе 22 сентября вновь предварительно договорились продлить санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины, исключив из списка двух российских миллиардеров.

"Coreper вновь обсудил вопрос продления санкций, есть надежда на достижение согласия по компромиссному предложению ирландского председательства", – сообщил один из собеседников.

Он добавил, что продление санкций планируется на 36 месяцев – до 22 сентября 2029 года.

Двух российских олигархов все-таки исключат из санкционного списка, а решение будет принято в письменной процедуре, которая начнется в ближайшее время.

Еще один дипломат подтвердил "ЕвроПравде", что послы ЕС якобы согласились на исключение из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Напомним, что 21 сентября Coreper уже предварительно согласовал такой же компромиссный вариант.

Впрочем, во время голосования по письменной процедуре против этого компромисса сначала непублично, а затем и открыто выступила Латвия – а утверждение любого решения требует единогласной поддержки.

Стоит отметить, что персональные санкции против Путина, Лаврова, Медведчука, Януковича и около 3000 других физических и юридических лиц, виновных в войне против Украины, действуют до полуночи 22 сентября.

Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать ещё в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

В прошлый раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.