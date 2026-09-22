Латвия после уступок ЕС введет национальные санкции против Усманова и Фридмана

Латвия введет национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после того, как пошла на уступки и сняла свое вето на исключение этих олигархов из санкционного списка ЕС.

Об этом говорится в заявлении латвийского правительства от 22 сентября, сообщает "Европейская правда".

Кабинет министров Латвии поручил МИД немедленно подготовить предложение, юридическое обоснование и необходимые проекты законодательных актов, чтобы Латвия могла ввести национальные санкции против Усманова и Фридмана.

"Латвия будет и впредь использовать все имеющиеся в её распоряжении правовые инструменты, чтобы не допустить разблокирования средств и хозяйственных ресурсов этих лиц в Латвии", – говорится в заявлении правительства.

Также сообщается, что Кабинет министров на закрытом заседании во вторник согласовал действия Латвии по вопросу продления санкций Европейского Союза против России. Достигнутое соглашение гарантирует, что индивидуальные санкции против более чем 2600 российских сторонников войны и связанных с ними лиц и организаций будут продлены на следующие три года, тогда как до сих пор такое решение приходилось принимать каждые шесть месяцев.

В то же время в ходе процедуры принятия решения Советом Европейского Союза представитель Латвии воздержится от голосования, сохраняя и публично выражая политическое несогласие Латвии в отношении исключения обоих лиц из списка санкций ЕС.

"На протяжении всего переговорного процесса с лидерами стран-членов ЕС Латвия выступала против исключения политически мотивированных лиц из списка индивидуальных санкций и была единственным государством-членом ЕС, которое делало это до последнего. Это была морально правильная позиция, и наши союзники в Украине её оценили", – заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.

Он добавил, что "это был выбор не между хорошим и плохим решением, а между плохим и гораздо худшим – возможностью выбрать между изменением статуса двух лиц и будущим всего режима санкций".

"Решив выступить за дальнейшее введение санкций против этих лиц, мы достигли результата, который является более выгодным для Латвии, Украины и Европы в долгосрочной перспективе", – заявил премьер-министр Латвии.

Также стало известно, что на фоне этого решения Риги президент Франции Эмманюэль Макрон согласился начать с Латвией переговоры о присоединении к французской инициативе по ядерному сдерживанию, а также что Франция обязалась усилить военное присутствие в Латвии.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.