Сибига о снятии санкций с двух олигархов РФ: Москва получила то, что хотела

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Министр отметил, что исключение из санкционных списков двух российских олигархов вызвало радость в Москве.

"Москва празднует, потому что получила то, к чему стремилась: ощущение безнаказанности, унижение ЕС и раздор среди европейцев", – написал Сибига.

В то же время глава МИД предложил странам ЕС альтернативный вариант – ввести санкции против этих лиц на национальном уровне.

"Но есть еще способ испортить празднование в Москве. Я призываю все государства-члены ЕС немедленно объявить, что они введут собственные национальные санкции против этих двух лиц", – заявил министр.

Как сообщала "Европейская правда", комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) во вторник, 22 сентября,достиг предварительного согласия о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины на 36 месяцев с исключением из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Латвия объявила, что введет национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после того, как пошла на уступки и сняла свое вето на исключение этих лиц из санкционного списка ЕС.

На исключении обоих российских олигархов из санкционного списка настаивала Словакия, тогда как Франция стремилась к отмене санкций против Алишера Усманова.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.