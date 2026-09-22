Белый дом обнародовал соглашение о расширении военного присутствия США в Гренландии

Белый дом обнародовал текст соглашения по Гренландии, которое было подписано 22 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН после нескольких месяцев споров вокруг будущего этого арктического острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный текст соглашения.

Соглашение предусматривает существенное расширение военного присутствия США в Гренландии. Вашингтон сможет модернизировать и расширить деятельность на своей базе Питуффик, а также создать дополнительные оборонные зоны в Нарсарсуаке и Местерсвиге в соответствии с условиями и техническими деталями, о которых еще предстоит договориться.

Стороны также смогут договариваться о создании других американских оборонных объектов в Гренландии.

Американские военные получат право свободного доступа и передвижения между оборонными районами в Гренландии по суше, морю и воздуху. Американские самолеты смогут пролетать над территорией Гренландии и совершать посадки, а корабли США – перемещаться по ее территориальным водам.

Соединенные Штаты имеют право выражать озабоченность в связи со строительством или изменением целевого назначения любого здания, объекта или сооружения вблизи оборонного района, если это угрожает безопасности оборонного района.

Эти права должны реализовываться таким образом, чтобы в максимально возможной степени уважать гренландское общество и гренландский образ жизни, включая охоту, рыболовство и другие традиционные, культурные, исторические и будущие виды деятельности.

Стороны также будут сотрудничать в борьбе со шпионажем в Гренландии.

Соглашение предусматривает усиление роли НАТО в Арктике, в частности в области военного планирования, присутствия, проведения учений и совместного сбора разведывательных данных. Дания также обязуется продолжать усиливать собственное военное присутствие и потенциал в Арктике.

Кроме того, соглашение ограничивает военное и экономическое присутствие третьих государств в Гренландии. Странам, не входящим в НАТО, будет запрещено создавать там собственные военные объекты или поддерживать постоянное военное присутствие без согласия сторон.

Также для государств и инвесторов из стран, не являющихся членами НАТО, партнерами НАТО или ЕС, предусмотрены ограничения на контроль или значительное влияние в стратегических секторах, в частности в сфере критической инфраструктуры и добычи ресурсов.

Соглашение является бессрочным. В случае обретения Гренландией независимости оно предусматривает, что новое государство должно остаться в НАТО и принять на себя права и обязательства Дании по данному соглашению.

Соглашение во вторник подписали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

18 сентября США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре относительно крупнейшего острова мира.

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