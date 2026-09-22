Зеленский: снятие санкций с отдельных российских олигархов выглядит самоубийственным

Президент Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке во вторник заявил, что сигналы о снятии санкций с отдельных российских олигархов выглядят самоубийственными и контрпродуктивными.

Об этом глава государства написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он обсудил с фон дер Ляйен вопрос санкций.

"В то время, когда Россия наносит жестокие удары по нашим людям и даже сейчас, во время Генассамблеи, во многих регионах продолжаются воздушные тревоги из-за дронов и баллистических ракет, сигналы об отмене санкций в отношении отдельных российских олигархов выглядят самоубийственными и контрпродуктивными", – отметил Зеленский.

Войны, добавил он, заканчиваются решимостью и силой, а не поблажками для приближенных агрессора.

Он поблагодарил фон дер Ляйен за готовность поработать над включением дополнительных российских фамилий в санкционные списки ЕС.

Также президент обсудил с главой Еврокомиссии, как обеспечить финансовую устойчивость Украины в этом и следующем году.

Совет ЕС во вторник принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Латвия объявила, что введёт национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после того, как пошла на уступки и сняла своё вето на исключение этих лиц из санкционного списка ЕС.