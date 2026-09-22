Трамп каже, що обговорить із Зеленським удари по російських НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорюватиме з українським колегою Володимиром Зеленським удари України по російських нафтопереробних підприємствах.

Про це він сказав на відкритій частині зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що українські атаки по нафтопереробних потужностях і запасах дизельного палива на території Росії, "завдали росіянам серйозного удару", але водночас вплинули на світові ціни на дизель.

"Ну, це справді серйозний удар по росіянах. Це також серйозно вплинуло на ціну дизельного палива", – зазначив Трамп, додавши, що поговорить про це з українським президентом.

"Ціни на дизельне паливо значно зросли, але ми ще поговоримо про це. Але так, це дуже серйозний удар, безперечно, по Росії", – заявив він.

Раніше видання Axios повідомило, що американський президент Дональд Трамп у телефонній розмові закликав свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб Україна перестала завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Нагадаємо, 13 вересня Трамп вже закликав Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Наступного дня він заявив, що Україна начебто погодилася не бити по об’єктах російської енергетики.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.