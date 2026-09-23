Рубіо висловився щодо енергетичного перемир'я та закінчення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угоди про енергетичне перемир'я між Україною та Росією "наразі немає", а російсько-українська війна закінчиться переговорами.

Про це він сказав у в інтерв'ю радіостанції WABC, цитує Держдеп, пише "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що "наразі немає" енергетичного перемир'я між Україною та Росією, проте "ця війна не на користь жодній зі сторін".

"Тож зупинити її [війну] – цілком логічно. Але, на жаль, у зовнішній політиці та в таких питаннях, як це, іноді те, що є логічним, не обов'язково стається. Тож президент [Дональд Трамп] заявив, що ми й надалі будемо готові – де б не з'явилася можливість змінити ситуацію на краще та подолати розбіжності між цими двома сторонами, президент готовий це зробити. І ми будемо продовжувати намагатися це зробити", – наголосив він.

Окрім цього, Рубіо зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться перемогою однієї зі сторін, а шляхом переговорів.

"Ця війна рано чи пізно має закінчитися, і війна в Україні закінчиться завдяки домовленості, досягнутій шляхом переговорів. Вона не закінчиться завдяки якійсь нищівній перемозі тієї чи іншої сторони. Вона закінчиться завдяки домовленості, досягнутій шляхом переговорів", – додав держсекретар США.

Нагадаємо, 13 вересня Трамп закликав Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Наступного дня він заявив, що Україна начебто погодилася не бити по об’єктах російської енергетики. Тоді ж він зазначив, що Росія начебто погодилася не бити також.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

А 22 вересня, під час зустрічі з Трампом, Зеленський заявив, що США не просили Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.