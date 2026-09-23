Рубио высказался по поводу энергетического перемирия и окончания войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией "на данный момент нет", а российско-украинская война закончится переговорами.

Об этом он сказал в интервью радиостанции WABC, как цитирует Госдеп, пишет "Европейская правда".

Рубио отметил, что "на данный момент нет" энергетического перемирия между Украиной и Россией, однако "эта война не на пользу ни одной из сторон".

"Поэтому остановить её [войну] – вполне логично. Но, к сожалению, во внешней политике и в таких вопросах, как этот, иногда то, что логично, не обязательно происходит. Поэтому президент [Дональд Трамп] заявил, что мы и впредь будем готовы – где бы ни появилась возможность изменить ситуацию к лучшему и преодолеть разногласия между этими двумя сторонами, президент готов это сделать. И мы будем продолжать пытаться это сделать", – подчеркнул он.

Кроме того, Рубио отметил, что война России против Украины не закончится победой одной из сторон, а будет урегулирована путем переговоров.

"Эта война рано или поздно должна закончиться, и война в Украине закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной победе той или иной стороны. Она закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров", – добавил госсекретарь США.

Напомним, 13 сентября Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.

На следующий день он заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Тогда же он отметил, что Россия якобы также согласилась не наносить удары.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

А 22 сентября, во время встречи с Трампом, Зеленский заявил, что США не просили Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.