Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону

Пізно ввечері у вівторок, 22 вересня, Румунія зафіксувала повітряну ціль, яка рухалась з України до її повітряного простору, й підняла авіацію.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як зазначається, система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії зафіксувала повітряну ціль, що рухалася на північний схід від міста Вилкове в Україні.

Після цього в північній частині румунського повіту Тулча попередили населення про потенційну загрозу.

А два винищувачі F-16 румунських ВПС вилетіли для спостереження за ситуацією.

21 вересня у Міністерстві оборони Румунії заявили, що система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль поблизу кордону з країною.

Нещодавно водолази-сапери Військово-морських сил Румунії провели операцію зі знешкодження уламків безпілотного літального апарата в районі Гріндул-Чітук у повіті Констанца.