Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы

Поздно вечером во вторник, 22 сентября, Румыния зафиксировала воздушную цель, которая двигалась из Украины в направлении её воздушного пространства, и подняла авиацию.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в социальной сети X, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии зафиксировала воздушную цель, двигавшуюся к северо-востоку от города Вилково в Украине.

После этого в северной части румынского уезда Тулча предупредили население о потенциальной угрозе.

А два истребителя F-16 румынских ВВС вылетели для наблюдения за ситуацией.

21 сентября в Министерстве обороны Румынии заявили, что система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушную цель вблизи границы со страной.

Недавно водолазы-саперы Военно-морских сил Румынии провели операцию по обезвреживанию обломков беспилотного летательного аппарата в районе Гриндул-Читук в уезде Констанца.