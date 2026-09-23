Сікорський заявив про покращення відносин Польщі та Білорусі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відносини між його країною та Білоруссю скоро покращаться.

Про це інформує RFM24, повідомляє "Європейська правда".

Радослав Сікорський у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку підтвердив, що зустрічався з міністром закордонних справ Білорусі Максимом Риженковим, а переговори були зосереджені на таких питаннях, як ситуація на кордоні та регіональна безпека. Зокрема – підтвердив, що обговорювали той факт, що Білорусь дозволяє запускати безпілотники через свою територію.

"Це перша, вступна зустріч, але також відбуваються зустрічі з іншими міністерствами та на інших рівнях. Незабаром ми відкриємо нову будівлю посольства в Мінську. Коли сусід хоче розморозити та покращити відносини, Польща завжди перша досягає згоди", – сказав глава МЗС Польщі.

Також, як заявив Сікорський, відносини між двома країнами на такому рівні не існували, ймовірно, з 2016 року.

"Наразі ми маємо більш нормалізовану ситуацію на кордоні, ніж у минулому, звичайно, це пов’язано з тим, що наступні уряди інвестували в ефективний паркан на кордоні, але ми також маємо звільнення політичних в’язнів, зокрема Анджея Почобута", – заявив Сікорський.

Нагадаємо, Анджей Почобут повернувся на волю наприкінці квітня 2026 після п’яти років, проведених у білоруській виправній колонії суворого режиму. А у вересні 25 білоруських політв’язнів звільнили в обмін на скасування санкцій США з двох білоруських компаній.

Тим часом уночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.