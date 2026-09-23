Сикорский заявил об улучшении отношений между Польшей и Беларусью

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отношения между его страной и Беларусью вскоре улучшатся.

Об этом сообщает RFM24, передает "Европейская правда".

Радослав Сикорский во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке подтвердил, что встречался с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым, а переговоры были сосредоточены на таких вопросах, как ситуация на границе и региональная безопасность. В частности, он подтвердил, что обсуждался тот факт, что Беларусь разрешает запускать беспилотники через свою территорию.

"Это первая, вступительная встреча, но также проходят встречи с другими министерствами и на других уровнях. Вскоре мы откроем новое здание посольства в Минске. Когда сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда первой достигает согласия", – сказал глава МИД Польши.

Кроме того, как заявил Сикорский, отношения между двумя странами на таком уровне не существовали, вероятно, с 2016 года.

"Сейчас у нас более нормализованная ситуация на границе, чем в прошлом; конечно, это связано с тем, что последующие правительства инвестировали в эффективный забор на границе, но мы также добились освобождения политических заключённых, в частности Анджея Почобута", – заявил Сикорский.

Напомним, Анджей Почобут вернулся на свободу в конце апреля 2026 года после пяти лет, проведённых в белорусской исправительной колонии строгого режима. А 25 сентября белорусских политзаключённых освободили в обмен на отмену санкций США в отношении двух белорусских компаний.

Между тем ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.