Рубіо зустрінеться з Лавровим у Нью-Йорку

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з очільником російського МЗС Сергєєм Лавровим.

Про це повідомив Державний департамент, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як повідомили у Держдепі США, зустріч Рубіо та Лаврова відбудеться у середу, 23 вересня. Вона пройде у Нью-Йорку, де зараз проводять сесію Генасамблеї ООН.

Напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Після зустрічі він заявив, що президент США "позитивно ставиться" до надання Україні ліцензій щодо виробництва ракет до Patriot.

Також писали, що на зустрічі Зеленського і Трампа США не просили Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.