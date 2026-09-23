Рубио встретится с Лавровым в Нью-Йорке
Новости — Среда, 23 сентября 2026, 09:37 —
Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщил Государственный департамент, пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Как сообщили в Госдепе США, встреча Рубио и Лаврова состоится в среду, 23 сентября. Она пройдет в Нью-Йорке, где сейчас проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН.
Накануне президент Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
После встречи он заявил, что президент США "положительно относится" к предоставлению Украине лицензий на производство ракет для Patriot.
Также сообщалось, что на встрече Зеленского и Трампа США не просили Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.
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