Рубио встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил Государственный департамент, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Госдепе США, встреча Рубио и Лаврова состоится в среду, 23 сентября. Она пройдет в Нью-Йорке, где сейчас проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Накануне президент Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

После встречи он заявил, что президент США "положительно относится" к предоставлению Украине лицензий на производство ракет для Patriot.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского и Трампа США не просили Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.