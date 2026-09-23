У ХДС/ХСС вирішили не відправляти Мерца у відставку на тлі поразки на виборах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав підтримку фракції ХДС/ХСС після її поразки на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії.

Про це пише Tagesshau, інформує "Європейська правда".

На засіданні парламентської фракції ХДС/ХСС у вівторок, 22 вересня, депутати публічно заперечили можливість внутрішньопартійного бунту проти Мерца.

"Якщо ми зараз якось дозволимо роз’єднатися, то провалиться не лише цей уряд, а зрештою провалиться й ця країна", – заявив заступник голови фракції Матіас Міддельберг.

Міддельберг закликав депутатів зберігати єдність, заявивши, що уряд і парламентська більшість мають лише один шанс продемонструвати здатність діяти злагоджено.

За словами учасників засідання, Мерц також підтвердив намір продовжувати заплановані урядом реформи, зокрема у сфері пенсійного забезпечення та догляду за літніми людьми. Водночас частина запланованих реформ залишається предметом суперечок із коаліційним партнером ХДС/ХСС – Соціал-демократичною партією Німеччини.

Нагадаємо, на виборах до ландтагу у Мекленбурзі-Передній Померанії партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – вперше не подолала п’ятивідсотковий бар’єр та залишилася без представництва в земельному парламенті.

Згідно з опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Фрідріх Мерц залишить свою посаду.