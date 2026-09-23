В ХДС/ХСС решили не отправлять Мерца в отставку на фоне поражения на выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил поддержку фракции ХДС/ХСС после её поражения на выборах в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании.

Об этом пишет Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

На заседании парламентской фракции ХДС/ХСС во вторник, 22 сентября, депутаты публично опровергли возможность внутрипартийного бунта против Мерца.

"Если мы сейчас каким-то образом позволим расколу произойти, то провалится не только это правительство, но в конечном итоге провалится и эта страна", – заявил заместитель председателя фракции Матиас Миддельберг.

Миддельберг призвал депутатов сохранять единство, заявив, что у правительства и парламентского большинства есть только один шанс продемонстрировать способность действовать слаженно.

По словам участников заседания, Мерц также подтвердил намерение продолжать запланированные правительством реформы, в частности в сфере пенсионного обеспечения и ухода за пожилыми людьми. В то же время часть запланированных реформ остается предметом споров с коалиционным партнером ХДС/ХСС – Социал-демократической партией Германии.

Напомним, на выборах в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании партия канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – впервые не преодолела пятипроцентный барьер и осталась без представительства в земельном парламенте.

Согласно опросу, почти половина немцев ожидают, что до конца года канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост.