У Британії евакуювали понад 300 будинків через бомбу часів Другої світової

У британському Фалмуті, графство Корнуолл, евакуювали мешканців понад 300 будинків після виявлення нерозірваної авіаційної бомби часів Другої світової війни поблизу корабельних доків.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Вибухонебезпечний предмет знайшли приблизно за 40 метрів від мису Пенденніс. За попередніми оцінками, це американська авіабомба вагою близько 250 кг.

Поліція встановила навколо місця знахідки 755-метрову зону безпеки. До операції залучили саперів Королівського флоту, які оцінюють стан боєприпасу та визначають подальші дії.

Мешканців у межах евакуаційної зони попросили залишити будинки.

На час операції рух поїздів між Фалмутом і доками Фалмута призупинили. Для евакуйованих мешканців місцева влада відкрила тимчасовий пункт у церкві Всіх Святих. Тривалість евакуації наразі невідома.

Нещодавно у польському Щецині проводили операцію зі знешкодження та вилучення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни.

На початку вересня у Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.