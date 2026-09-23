В Великобритании эвакуировали более 300 домов из-за бомбы времен Второй мировой войны

В британском Фалмуте, графство Корнуолл, эвакуировали жителей более 300 домов после обнаружения неразорвавшейся авиационной бомбы времён Второй мировой войны вблизи судостроительных доков.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Взрывоопасный предмет обнаружили примерно в 40 метрах от мыса Пенденнис. По предварительным оценкам, это американская авиабомба весом около 250 кг.

Полиция установила вокруг места находки 755-метровую зону безопасности. К операции привлечены саперы Королевского флота, которые оценивают состояние боеприпаса и определяют дальнейшие действия.

Жителей в пределах зоны эвакуации попросили покинуть дома.

На время операции движение поездов между Фалмутом и доками Фалмута приостановили. Для эвакуированных жителей местные власти открыли временный пункт в церкви Всех Святых. Продолжительность эвакуации пока неизвестна.

Недавно в польском Щецине проводили операцию по обезвреживанию и извлечению неразорвавшейся авиабомбы времён Второй мировой войны.

В начале сентября в Польше фермер во время работы на поле обнаружил более 700 опасных предметов времён Второй мировой войны.