У Польщі через авіабомбу часів Другої світової перекрили автомагістраль

У польському Щецині вранці 21 вересня розпочалася операція зі знешкодження та вилучення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни.

Про це повідомили польський Урядовий центр безпеки (RCB) та Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей (GDDKiA), передає RMF24, пише "Європейська правда".

Боєприпас виявили поблизу транспортної розв’язки "Кієво". Через проведення операції перекрили автомагістраль A6 на ділянці Щецин-Под'юхи – Щецин-Домб’є.

Йдеться про авіаційну бомбу вагою приблизно 250 кілограмів. Її знайшли у п’ятницю, 18 вересня, в лісі неподалік розв’язки "Кієво".

На початку вересня у Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.

Нещодавно у Варшаві під час будівельних робіт виявили понад 20 нерозірваних боєприпасів – через знахідки евакуюють людей із двох будівель.