У Литві кажуть, що транзит калійних добрив з Білорусі був би "моральним приниженням"

Радник президента Литви з питань національної безпеки Девідас Матульоніс заявив, що будь-яке порушення санкцій Європейського Союзу з метою сприяння потенційній угоді зі США щодо закупівлі білоруських калійних добрив стане "моральним приниженням".

Про це він сказав в ефірі LRT, повідомляє "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Вашингтон працює над великою угодою щодо закупівлі білоруських добрив, що потенційно дозволить американським компаніям отримувати їх за нижчими цінами.

Запропонована угода викликала питання щодо того, як добрива зможуть потрапити на міжнародні ринки, поки обмеження ЄС щодо білоруських товарів залишаються в силі.

"Будь-яке порушення санкцій ЄС матиме не лише правовий та фінансовий аспекти, а й моральний... Це було б своєрідним моральним приниженням", – сказав Матульоніс.

Він підкреслив, що будь-які білоруські добрива не обов’язково будуть транспортуватися транзитом через Литву чи порт Клайпеда, як це було до введення санкцій.

"Це питання між США та Білоруссю. Якби й відбувався транзит, то не обов’язково через територію Литви, тож чому саме нас мають про це інформувати?" – зазначив радник литовського президента.

Він також відкинув припущення, що Вашингтон тисне на Литву з метою сприяння транзиту.

"Ми знаємо, що Америка зацікавлена в дешевих білоруських добривах, і це вже обговорювалося. Не йдеться про те, що хтось висуває умови чи чинить на нас тиск", – запевнив посадовець.

Матульоніс додав, що це питання обговорювалося як раніше, так і минулого тижня зі спеціальним посланцем США у справах Білорусі Джоном Коулом під час його візиту до Вільнюса.

Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив з Білорусі, зазначивши, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

Водночас білоруський правитель Александр Лукашенко заявив, що у Білорусі немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США.