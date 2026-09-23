В Литве заявляют, что транзит калийных удобрений из Беларуси стал бы "моральным унижением"

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Девидас Матулёнис заявил, что любое нарушение санкций Европейского Союза с целью содействия потенциальной сделке с США по закупке белорусских калийных удобрений станет "моральным унижением".

Об этом он сказал в эфире LRT, сообщает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке белорусских удобрений, что потенциально позволит американским компаниям получать их по более низким ценам.

Предложенная сделка вызвала вопросы о том, как удобрения смогут попасть на международные рынки, пока ограничения ЕС в отношении белорусских товаров остаются в силе.

"Любое нарушение санкций ЕС будет иметь не только правовые и финансовые аспекты, но и моральный... Это было бы своеобразным моральным унижением", – сказал Матулёнис.

Он подчеркнул, что любые белорусские удобрения не обязательно будут перевозиться транзитом через Литву или порт Клайпеда, как это было до введения санкций.

"Это вопрос между США и Беларусью. Даже если бы и происходил транзит, то не обязательно через территорию Литвы, так почему именно нас должны об этом информировать?" – отметил советник литовского президента.

Он также отверг предположение, что Вашингтон оказывает давление на Литву с целью содействия транзиту.

"Мы знаем, что Америка заинтересована в дешёвых белорусских удобрениях, и это уже обсуждалось. Речь не идёт о том, что кто-то выдвигает условия или оказывает на нас давление", – заверил чиновник.

Матулёнис добавил, что этот вопрос обсуждался как ранее, так и на прошлой неделе со специальным посланником США по делам Беларуси Джоном Коулом во время его визита в Вильнюс.

Трамп анонсировал сделку по калийным удобрениям из Беларуси, отметив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

В то же время белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет свободных объемов калийных удобрений, которые можно было бы отправить в США.