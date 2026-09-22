Лукашенко каже, що Білорусь не має калійних добрив для США, попри анонсовану Трампом угоду

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що в країні немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США.

Слова Лукашенка наводить його пресслужба, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар пролунав після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив, що працює над "масштабною угодою" щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі зі значною знижкою на тлі торговельної війни з Канадою.

Лукашенко раніше говорив про постачання білоруських калійних добрив до США. Однак, вказав він, Білорусь не може постачати великі обсяги до США, оскільки виробництво добрив на цей рік уже розписано за контрактами.

"Навіть якби ми хотіли постачати [калійні добрива] на інші, західні ринки, у нас просто немає таких обсягів – все розписано за контрактами", – наголосив білоруський правитель.

Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив з Білорусі, зазначивши, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

Слід зазначити, що у березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива – "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалію". Це відбулося в обмін на звільнення групи політичних в’язнів режимом Александра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що США тиснуть на Україну, вимагаючи зняття обмежень щодо білоруських добрив, які є важливими для фінансування режиму.