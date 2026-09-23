Глава МЗС Естонії: Франція має пояснити, чому вимагала зняття санкцій з Усманова

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Франція має надати пояснення після того, як вона наполягала на скасуванні санкцій ЄС щодо російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.

Про це естонський міністр сказав у коментарі Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна охарактеризував зняття санкцій з Усманова як надсилання неправильного сигналу в невідповідний момент.

"Одна країна зайняла дуже жорстку позицію, заявивши, що цих двох осіб (Усманова і ще одного російського олігарха Михаїла Фрідмана. – Ред.) слід виключити зі списку, інакше ми фактично втратимо режим санкцій. Їм потрібно надати пояснення. Жодних детальних пояснень не було", – підкреслив він.

Наразі жодних офіційних коментарів французької сторони з цього приводу не було.

ЄС продовжив дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Писали, що Франція наполягала на виключенні Усманова із санкційних списків, оскільки намагалась "обміняти" це рішення на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Наполегливі зусилля Франції щодо його виключення зі списку викликали невдоволення інших країн-членів ЄС, деякі з яких стверджували, що скасування санкцій з політичних мотивів створює небезпечний прецедент.

Україна назвала цей крок "ганебним".

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