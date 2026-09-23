Глава МИД Эстонии: Франция должна объяснить, почему требовала снять санкции с Усманова

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Франция должна дать объяснения после того, как она настаивала на отмене санкций ЕС в отношении российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова.

Об этом эстонский министр сказал в комментарии Reuters, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна охарактеризовал снятие санкций с Усманова как посыл неверного сигнала в неподходящий момент.

"Одна страна заняла очень жесткую позицию, заявив, что этих двух лиц (Усманова и еще одного российского олигарха Михаила Фридмана. – Ред.) следует исключить из списка, иначе мы фактически утратим режим санкций. Им нужно дать объяснения. Никаких подробных объяснений не было", – подчеркнул он.

На данный момент никаких официальных комментариев со стороны Франции по этому поводу не поступало.

ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Сообщалось, что Франция настаивала на исключении Усманова из санкционных списков, поскольку пыталась "обменять" это решение на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

Настойчивые усилия Франции по его исключению из списка вызвали недовольство других стран-членов ЕС, некоторые из которых утверждали, что отмена санкций по политическим мотивам создает опасный прецедент.

Украина назвала этот шаг "позорным".

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