Кандидат в премьеры Румынии ожидает своего утверждения на следующей неделе

Кандидат на пост премьер-министра Румынии Зигфрид Мурешан заявил, что в начале следующей недели он обратится к парламенту с просьбой выразить вотум доверия предложенному им составу правительства.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мурешан, который пока не имеет необходимых для утверждения 233 голосов в парламенте, планирует встретиться с лидером крупнейшей в парламенте Социал-демократической партии Сорином Гриндяну, чтобы попытаться заручиться его поддержкой.

Он также отметил, что планирует представить программу правительства и состав кабинета министров в ближайшие дни перед возможным голосованием по выражению доверия, которое состоится во вторник.

"В настоящее время мы рассчитываем на однозначную поддержку 169 депутатов, и результат голосования будет зависеть от того, является ли Социал-демократическая партия такой, какой она себя позиционирует, а именно ответственной проевропейской партией, или партнером ультраправой партии AUR", – заявил Мурешан журналистам в Бухаресте.

Политический кризис в Румынии продолжается с конца весны 2026 года, когда социал-демократы вышли из состава предыдущей правительственной коалиции, в которую входили вместе с Национально-либеральной партией, Союзом объединения румын и партией венгерского меньшинства, и поддержали вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Большинство румын хотят, чтобы политические силы как можно скорее договорились о формировании полноценного правительства.

17 сентября президент Румынии Никушор Дан выдвинул консервативного евродепутата Зигфрида Мурешана на пост премьер-министра.