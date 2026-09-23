Украина будет предлагать ЕС новые санкционные меры в отношении российских олигархов

Украина будет предлагать новые санкционные меры в отношении олигархов из РФ, связанных с военно-промышленным комплексом.

Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии Укринформу, пишет "Европейская правда".

Отмена ограничений в отношении отдельных российских бизнесменов не должна стать новой практикой в ЕС, считает Власюк.

"Мы будем предлагать новые решения, в частности в отношении российских олигархов, связанных с российским ВПК, которые до сих пор не находятся под санкциями. Сейчас важно сосредоточиться на усилении санкционного давления на Россию", – заявил Власюк.

По мнению уполномоченного, такое решение Евросоюза выглядит особенно странно на фоне усиления санкционного давления со стороны США.

"Мы считаем очень странным решение ЕС не продлевать санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Мы не видим изменений обстоятельств, которые могли бы это оправдать. Россия продолжает войну, а их связи с Кремлем, которые были одними из оснований для санкций, никуда не исчезли", – отметил Владислав Власюк.

Напомним, Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка двух российских олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов.