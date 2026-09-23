На найвищій вершині Німеччини фіксують незвично великий каменепад

На Цугшпітце, найвищій горі Німеччини, стався значний каменепад – обвалилося кілька кубометрів породи, утворивши велику хмару пилу.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Обвал стався у вівторок на гірському гребені на німецько-австрійському кордоні. За даними рятувальної служби, процес тривав і у середу: з гори продовжувала осипатися порода.

"Там постійно щось обвалюється", – розповів заступник керівника рятувальної служби Грайнау Франц Дьорфлер.

За його словами, такі випадки на Цугшпітце не є несподіванкою, однак цього разу незвичною є кількість породи, що обвалилася.

Точно оцінити обсяг каміння наразі складно, оскільки ділянка важкодоступна. Працівники компанії Zugspitzbahn спостерігають за місцем обвалу здалеку.

За попередніми даними, каменепад не становить загрози для будівель чи шляхів у цьому районі.

Дьорфлер пояснив, що гірські породи на Цугшпітце частково утримуються в мерзлому грунті. Через підвищення температури та скорочення площі багаторічної мерзлоти, що пов'язані зі зміною клімату, обвали породи на горі стаються дедалі частіше.

У серпні повідомлялось, що швейцарському селу Кандерштег загрожує обвал скель через дестабілізацію Альп.

У травні 2025 року величезна маса скель і льоду з льодовика з гуркотом скотилася зі схилу гори в швейцарській долині Летшенталь, піднявши в небо стовпи пилу та вкривши багном майже все містечко Блаттен.