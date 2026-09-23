На самой высокой вершине Германии зафиксирован необычно крупный камнепад

На Цугшпитце, самой высокой горе Германии, произошел большой камнепад – обрушилось несколько кубометров породы, образовав большое облако пыли.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Обвал произошел во вторник на горном гребне на немецко-австрийской границе. По данным спасательной службы, процесс продолжался и в среду: с горы продолжала осыпаться порода.

"Там постоянно что-то обваливается", – рассказал заместитель руководителя спасательной службы Грайнау Франц Дёрфлер.

По его словам, такие случаи на Цугшпитце не являются неожиданностью, однако на этот раз необычным стало количество обрушившейся породы.

Точно оценить объем камней пока сложно, поскольку участок труднодоступен. Сотрудники компании Zugspitzbahn наблюдают за местом обвала издалека.

По предварительным данным, камнепад не представляет угрозы для зданий или дорог в этом районе.

Дёрфлер пояснил, что горные породы на Цугшпитце частично удерживаются в мерзлом грунте. Из-за повышения температуры и сокращения площади многолетней мерзлоты, связанных с изменением климата, обвалы породы на горе происходят всё чаще.

В августе сообщалось, что швейцарской деревне Кандерштег грозит обвал скал из-за дестабилизации Альп.

В мае 2025 года огромная масса скал и льда с ледника с грохотом скатилась со склона горы в швейцарской долине Летшенталь, подняв в небо столбы пыли и покрыв грязью почти весь городок Блаттен.