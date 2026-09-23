В ОПУ розкрили програму другого дня Зеленського в Нью-Йорку

В Офісі президента розкрили деталі програми Володимира Зеленського у другий день його перебування в Нью-Йорку, де проходить 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН.

Про це журналістам повідомив речник президента України Сергій Никифоров, інформує "Європейська правда".

Зокрема, 23 вересня Зеленський планує взяти участь у шостому саміті Міжнародної Кримської платформи.

Також у нього запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Далі український президент зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, а також прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Після цього запланований виступ Зеленського у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.

Крім того, Зеленський планує зустрітись із генсеком НАТО Марком Рютте.

Також Зеленський має зустрітись з експертами та керівниками аналітичних центрів США, керівництвом провідних американських компаній, членами Палати представників США та представниками української громади в США.

Як повідомлялося, Зеленський за підсумками переговорів з американським президентом 22 вересня заявив, що Трамп позитивно ставиться до надання ліцензій на ракети до Patriot.

Він також сказав, що Трамп не просив Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.