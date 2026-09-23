В ОПУ раскрыли программу второго дня Зеленского в Нью-Йорке

В Офисе президента раскрыли детали программы Владимира Зеленского на второй день его пребывания в Нью-Йорке, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

В частности, 23 сентября Зеленский планирует принять участие в шестом саммите Международной Крымской платформы.

Также у него запланирован ряд двусторонних встреч, в частности с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Далее украинский президент встретится с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, а также с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

После этого запланировано выступление Зеленского в ходе общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, Зеленский планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также Зеленский должен встретиться с экспертами и руководителями аналитических центров США, руководством ведущих американских компаний, членами Палаты представителей США и представителями украинской общины в США.

Как сообщалось, Зеленский по итогам переговоров с американским президентом 22 сентября заявил, что Трамп положительно относится к предоставлению лицензий на ракеты для Patriot.

Он также сказал, что Трамп не просил Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.