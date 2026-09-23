Німеччина переконує США дозволити виробництво перехоплювачів до Patriot в Європі

Німеччина закликає США дозволити виробництво у Європі ракет-перехоплювачів PAC-3 до системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Financial Times, повідомляє "Європейська правда.

Пісторіус повідомив журналістам у середу, що минулого тижня під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Вашингтоні він виступив на підтримку виробництва перехоплювачів PAC-3 за межами США.

"Ми чітко дали зрозуміти… що пропонуємо допомогти задовольнити величезний попит, який виник на ці та інші американські системи, шляхом створення виробничих ліній у Європі та в Німеччині", – сказав він.

Минулого тижня Пісторіус і Гегсет підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва американських систем озброєння в Європі.

Міністр оборони Німеччини зазначив, що ракети PAC-3 "в загальних рисах" підпадають під дію цієї угоди. Однак він додав, що необхідні подальші переговори.

"Зрештою, мова, звичайно ж, йде про інтелектуальну власність. Мова також йде про те, чи погодяться на це Пентагон і Білий дім, а також сама компанія", – вказав Пісторіус.

Він також додав, що наразі це питання вивчається, і висловив сподівання на позитивне рішення.

Німеччина також тисне на США, щоб ті дозволили їй виробляти на своїй території ракети Tomahawk великої дальності за ліцензією. Берлін уклав угоду з Вашингтоном про закупівлю цих ракет, що дозволило б військовим завдавати удари по Росії з німецької території. Однак на поставку цього затребуваного озброєння існує довгий список очікування.

Нещодавно постпред США при НАТО Метью Вітакер у контексті проблем з постачанням ракет-перехоплювачів до систем заявив, що головна проблема полягає в браку відповідних виробничих потужностей.

Тим часом держави-члени Євросоюзу дали згоду на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро у рамках кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд.